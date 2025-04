Gqitalia.it - Il nuovo Gucci di Demna verrà svelato a settembre, più o meno

A circa un mese di distanza dalla notizia della nomina dicomedirettore artistico di, abbiamo finalmente qualche dettaglio in più su quando il designer georgiano svelerà la sua visione per il brand fiorentino. Le notizie, però, non sono proprio delle migliori. Nella conferenza con gli analisti di mercoledì scorso, la Vice CEO di Kering nonché responsabile dello sviluppo del marchio, Francesca Bellettini, ha rivelato chepresenterà un primo “accenno” delcorso della maison a, presumibilmente durante la settimana della moda milanese. Una notizia che dice tutto e niente, ma, soprattutto, cosa intende Bellettini quando parla di un accenno? Avventurandosi nel reame delle supposizioni, potremmo pensare a una presentazione o a un qualche tipo di evento — ipotesi bizzarre, vista la portata del brand in questione — mentre nulla ci vieta di pensare che con il termine “hint” si intenda il proverbiale primo mattoncino.