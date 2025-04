Lettera43.it - Trump, impennata della sua meme coin: valore su del 60 per cento

Improvvisadeldi $, lache il presidente degli Stati Uniti aveva inaugurato nel giorno del suo secondo insediamento alla Casa Bianca. Mercoledì 23 aprile il prezzo è salito del 60 pertoccando i 14,7 dollari prima di assestarsi, a distanza di qualche ora, a 11: distante, se non apparentemente irraggiungibile, il massimo storico di oltre 74 dollari toccato nel mese di gennaio. Il rialzo tuttavia non è casuale, ma arriva in concomitanza di un’iniziativa che il tycoon ha deciso di riservare a un circolo ristretto di investitorisua criptovaluta. Promessi una cena di gala in uno dei suoi golf club a Washington e un tour privatoCasa Bianca.L’iniziativa diriservata agli investitori che ha fatto salire il prezzocryptoDonald(Imagoeconomica).