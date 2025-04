Movieplayer.it - 9-1-1 episodio 8x09-10, recensione: la stagione degli addii

Leggi su Movieplayer.it

La midseason premiere dell'ottavadi 9-1-1 mette in pericolo la vita di uno dei protagonisti. Ma altri possibilisono dietro l'angolo. In streaming su Disney+. 9-1-1 ci ha abituato all'assurdità delle proprie missioni al limite della realtà che hanno fin dagli esordi caratterizzato la serie di Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear (oramai quest'ultimo rimasto unico al timone della caserma dei pompieri di Los Angeles), rispetto agli altri procedurali simili anche perché moltiplicava i casi di puntata per accrescere al massimo la tensione narrativa. Spesso un membro del cast finisce sull'orlo del baratro per accrescere l'apprensionespettatori per il suo destino, soprattutto se è passata qualche annata e quindi sarebbe anche credibile che uscisse di scena in modo eclatante.