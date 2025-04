Ilmessaggero.it - Papa Francesco funerali, la scelta del rabbino Riccardo Di Segni (nel giorno dello Shabbat): «Sabato sarò a San Pietro e ci arriverò a piedi»

Leggi su Ilmessaggero.it

Piuttosto complicato, per non dire conflittuale, è stato il rapporto tra Bergoglio e il governo israeliano, come dimostra il rifiuto del premier Netanyahu di esprimere parole di ricordo per.