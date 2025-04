Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, dove è finito il vero Andrea? «È solo una brutta copia». I voti confermano il momento negativo del terzino

il? «Èuna». Le pagelle della prestazione delL’esterno dellanon ha ancora convinto contro il Parma. Una prova ben lontana da quelle che aveva mostrato nella prima parte della stagioneera quasi sempre uno dei migliori in campo.Sia Tuttosport che La Gazzetta dello Sport hanno dato un 5 alla prova dell’Azzurro: «È diventato prevedibile, si è normalizzato. C’è stato un tempo in cui era il migliore della, adesso èuna» .com