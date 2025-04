Inter Milan la foto che fa impazzire i nerazzurri

Inter, travolta 3-0 dai cugini rossoneri con la doppietta di Jovic ed il sigillo di Reijnders, terza stracittadina vinta in 5 appuntamenti stagionali, gli altri due sono stati pareggi.E così ci sono Inzaghi e Lautaro che danno “l’addio al Triplete” guardando la Luna, c’è la famosa foto dell’allenatore nerazzurro che indica il numero tre nella famosa conferenza stampa in cui annunciò di voler vincere tutto, ma stavolta quel “3” sta ad indicare soltanto i gol presi ieri sera e i derby persi in stagione. I bersagli più amati dai tifosi Milanisti in termini di sfottò ai rivali, però, sono indubbiamente due, ripresi dalle telecamere sugli spalti durante la partita: il primo è Marco Materazzi, inquadrato in primo piano con un’evidente espressione di delusione sul volto. Liberoquotidiano.it - Inter-Milan, la foto che fa impazzire i nerazzurri Leggi su Liberoquotidiano.it Come ogni derby che si rispetti, immancabilmente dopo il triplice fischio arriva sui social la pioggia di meme che esalta la squadra che ha vinto e prende in giro quella che ne è uscita sconfitta. In questo caso, ovviamente, a farne le spese è l’, travolta 3-0 dai cugini rossoneri con la doppietta di Jovic ed il sigillo di Reijnders, terza stracittadina vinta in 5 appuntamenti stagionali, gli altri due sono stati pareggi.E così ci sono Inzaghi e Lautaro che danno “l’addio al Triplete” guardando la Luna, c’è la famosadell’allenatore nerazzurro che indica il numero tre nella famosa conferenza stampa in cui annunciò di voler vincere tutto, ma stavolta quel “3” sta ad indicare soltanto i gol presi ieri sera e i derby persi in stagione. I bersagli più amati dai tifosiisti in termini di sfottò ai rivali, però, sono indubbiamente due, ripresi dalle telecamere sugli spalti durante la partita: il primo è Marco Materazzi, inquadrato in primo piano con un’evidente espressione di delusione sul volto.

