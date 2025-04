I soldi ci sono ora vanno spesi tre nomi per l’attacco E un rinforzo in difesa

Ilnerazzurro.it - I soldi ci sono, ora vanno spesi: tre nomi per l’attacco. E un rinforzo in difesa Leggi su Ilnerazzurro.it Dopo la pesante eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan, si accendono i riflettori sul futuro dell’Inter. Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha fatto il punto sulle strategie di mercato nerazzurre in vista dell’estate. “Mi aspetto innesti giovani ma già pronti. Sucic è un nazionale di valore, strappato alla concorrenza internazionale. Luis Henrique è un altro profilo di qualità: l’Inter sta trattando con l’OM per portarlo a Milano”.Per il reparto offensivo, Di Marzio anticipa almeno un nuovo innesto: “Servirà un attaccante forte, stile Lucca, Castro o Krstovic, che possa dare un’alternativa a Lautaro e Thuram”. In arrivo anche un difensore di livello. La filosofia è chiara: ringiovanire la rosa, ma puntando su profili che possano entrare subito nelle rotazioni di Inzaghi, non su prospetti acerbi alla Palacios.

