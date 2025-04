Masters 1000 Madrid Alcaraz salta il torneo per infortunio

Alcaraz non giocherà il torneo Masters 1000 di Madrid. La stampa spagnola riporta la notizia come ufficiale. Il tennista murciano non potrà partecipare al torneo, che ha visto oggi l’inizio del suo tabellone principale, a causa di un infortunio all’adduttore destro.I fastidi fisici alla coscia lo affliggono dalla finale persa contro il danese Holger Rune a Barcellona e i medici, dopo gli esami necessari, gli hanno consigliato di non partecipare per evitare l’aggravarsi della situazione. Il suo debutto era previsto per sabato. Lapresse.it - Masters 1000 Madrid, Alcaraz salta il torneo per infortunio Leggi su Lapresse.it Carlosnon giocherà ildi. La stampa spagnola riporta la notizia come ufficiale. Il tennista murciano non potrà partecipare al, che ha visto oggi l’inizio del suo tabellone principale, a causa di unall’adduttore destro.I fastidi fisici alla coscia lo affliggono dalla finale persa contro il danese Holger Rune a Barcellona e i medici, dopo gli esami necessari, gli hanno consigliato di non partecipare per evitare l’aggravarsi della situazione. Il suo debutto era previsto per sabato.

