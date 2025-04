Primavera nei Musei un viaggio tra storia arte e creatività al Museo delle Terre Nuove ea Casa Masaccio

Primavera, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio Il Centro per l'arte contemporanea propone un ricco calendario di appuntamenti dedicati ad adulti e bambini, all'insegna dell'arte, della storia e della creatività. In occasione della Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile, sono in programma due visite guidate al Museo delle Terre Nuove ea Casa Masaccio, per scoprire due luoghi simbolo della cultura del territorio.Sabato 26 aprile torna Storie da Museo, l'incontro speciale dedicato a persone con Alzheimer o decadimento cognitivo ea chi si prende cura di loro: un momento pensato per condividere emozioni, ricordi e narrazioni all'interno degli spazi museali.Venerdì 2 maggio doppio appuntamento per i più piccoli: alle 16, “Divertiamoci con il Biribissi”, tratto da un antico gioco popolare del Seicento, a metà tra la roulette e la lotteria. Lanazione.it - Primavera nei Musei: un viaggio tra storia, arte e creatività al Museo delle Terre Nuove ea Casa Masaccio Leggi su Lanazione.it Arezzo, 24 aprile 2025 – Con l'arrivo della, ilIl Centro per l'contemporanea propone un ricco calendario di appuntamenti dedicati ad adulti e bambini, all'insegna dell', dellae della. In occasione della Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile, sono in programma due visite guidate alea, per scoprire due luoghi simbolo della cultura del territorio.Sabato 26 aprile torna Storie da, l'incontro speciale dedicato a persone con Alzheimer o decadimento cognitivo ea chi si prende cura di loro: un momento pensato per condividere emozioni, ricordi e narrazioni all'interno degli spazi museali.Venerdì 2 maggio doppio appuntamento per i più piccoli: alle 16, “Divertiamoci con il Biribissi”, tratto da un antico gioco popolare del Seicento, a metà tra la roulette e la lotteria.

