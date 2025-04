Pop up teen fest tre giorni a Galatone

teen fest Galatone, 9, 10, 11 maggio 2025Galatone si anima con il Pop Up teen fest: tre giorni imperdibili per i giovani!Dal 9 all'11 maggio 2025 il paese di Galatone si trasformerà nel cuore pulsante della creatività giovanile con il “Pop Up teen fest”, un festival dinamico. Lecceprima.it - Pop up teen fest, tre giorni a Galatone Leggi su Lecceprima.it POP UP, 9, 10, 11 maggio 2025si anima con il Pop Up: treimperdibili per i giovani!Dal 9 all'11 maggio 2025 il paese disi trasformerà nel cuore pulsante della creatività giovanile con il “Pop Up”, unival dinamico.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Se ne parla anche su altri siti: Pop up teen fest, tre giorni a Galatone; Galatina: il Club per l’Unesco organizza l’incontro “Le vore del Salento e le acque sotterranee”; 100 anni Warner, arriva The Looney Scooby Go! Channel; Topolino 90 anni, mostra a New York e festa nei parchi Disney nel mondo; Sanremo 2024, ecco le canzoni del festival.

Segnala lecceprima.it: Pop up teen fest, tre giorni a Galatone - POP UP TEEN FEST Galatone, 9, 10, 11 maggio 2025 Galatone si anima con il Pop Up Teen Fest: tre giorni imperdibili per i giovani! Dal 9 all'11 maggio 2025 il paese di Galatone si trasformerà nel cuore ...