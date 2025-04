Affari Tuoi Armando sconcertante Suo fratello è nero

Affari Tuoi del 23 aprile, Armando, impiegato comunale di Sepino residente a Campobasso, ha partecipato con il fratello Daniele, giocando con il pacco numero 6. La partita, trasmessa su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino, è iniziata bene: Armando ha eliminato pacchi bassi (500, 1, 20 euro) e rossi di medio valore (20.000, 30.000, 100.000 euro). Ha rifiutato offerte del Dottore di 34.000 e 39.000 euro, mostrando audacia. Tuttavia, la situazione è peggiorata: dopo aver eliminato i 200.000 e i 300.000 euro, l’offerta è scesa a 15.000 euro, rifiutata. All’ultimo cambio, Armando ha scelto il pacco 16, che conteneva 0 euro, contro il suo pacco originale con 75.000 euro. Accettando un’offerta finale di 19.000 euro, si è salvato da una perdita totale, ma la decisione ha scatenato critiche sui social. Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Armando sconcertante: "Suo fratello è nero" Leggi su Liberoquotidiano.it Nella puntata didel 23 aprile,, impiegato comunale di Sepino residente a Campobasso, ha partecipato con ilDaniele, giocando con il pacco numero 6. La partita, trasmessa su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino, è iniziata bene:ha eliminato pacchi bassi (500, 1, 20 euro) e rossi di medio valore (20.000, 30.000, 100.000 euro). Ha rifiutato offerte del Dottore di 34.000 e 39.000 euro, mostrando audacia. Tuttavia, la situazione è peggiorata: dopo aver eliminato i 200.000 e i 300.000 euro, l’offerta è scesa a 15.000 euro, rifiutata. All’ultimo cambio,ha scelto il pacco 16, che conteneva 0 euro, contro il suo pacco originale con 75.000 euro. Accettando un’offerta finale di 19.000 euro, si è salvato da una perdita totale, ma la decisione ha scatenato critiche sui social.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Cosa riportano altre fonti: Affari Tuoi, Armando sconcertante: Suo fratello è nero | .it; Affari Tuoi, si può piangere?: gioca José, un racconto straziante in studio; Affari Tuoi, Pasquale accetta il cambio? Epilogo sconcertante: Guardate la sua faccia, cosa c'era | .it; Giovanna Civitillo, grazie al personale medico: il misterioso incidente della moglie di Amadeus | .it; Sanremo 2024, la mucca sbarca sul green carpet: l'assedio degli agricoltori | .it.

Riporta libero.it: Affari Tuoi, una pacchista sparisce e Armando fa arrabbiare il fratello: ”Si è fatto fregare” - Affari Tuoi torna in onda dopo due puntate di stop e Armando incassa 19mila euro (ma spreca una vincita molto più grossa): ecco cosa è successo ieri sera.

Da informazione.it: Affari Tuoi, Armando dal Molise in corsa per i 300.000 euro: la sua incredibile storia di speranza e sfide - Ripresa di Affari Tuoi dopo un Intervallo Dopo una pausa forzata a causa della scomparsa di Papa Francesco, il programma Affari Tuoi è tornato in onda. Nella puntata del 23 aprile, il concorrente Arma ...

Da gaeta.it: Affari tuoi riparte dopo la pausa: armando vince 19mila euro ma perde un’occasione più grande - affari tuoi torna dopo il lutto per papa francesco con la partita di armando da sepino, tra scelte difficili, offerte variabili e l’assenza di alessia dalla valle d’aosta che ha suscitato curiosità ne ...