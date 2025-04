Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2025 ore 11:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasono già in migliaia di fedeli in per porgere l'ultimo saluto a Papa Francesco restano pertanto attive le disposizioni di sicurezza enell'area di San Pietro con limitazioni al traffico in alcune strade tra cui Porta Angelica largo di Porta Cavalleggeri a Borgo Santo Spirito potenziato il trasporto pubblico con 17 linee busta tra cui 23:30 243 zona Inoltre raggiungibile mediante le linee ferroviarie regionali dfl 35 fl1 aggiunti ulteriori collegamenti Fino al prossimo 27 aprile verso la stazione diSan Pietro aTermini Ostiense Tiburtina Tuscolana fiera ditramite metropolitana Infine le stazioni più vicine sono Cipro e Ottaviano della linea la prima dotata di ascensore la seconda di montascale tutti i dettagli sono come sempre consultabili sul nostro portale alla pagina dedicata Cambiamo argomento riaperta la galleria Giovanni XXIII in direzione via Trionfale precedentemente chiusa per incidente il traffico è tornato scorrevole per le autostrade in A1 a causa di un incidente si sono formati rallentamenti tra Guidonia Montecelio il No da 1 a 24 in direzione Napoli stessa situazione ma per traffico in direzionesul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e la tangenziale est sempre in direzionefile sulla pista tra Formello e Santa Cornelia anche complice un veicolo in panne ci possiamo sul Raccordo Anulare della capitale permangono rallentamenti in carreggiata esterna tra Pontina e apia interna si rallenta tra Flaminia e infine sulla Nettunense permangono file tra Aprilia e Campo di Carne In entrambe le direzioni per lavori stradali chiudiamo con l'allerta meteo di colore giallo diramata dalla protezione civile della nostraattese Per le prossime ore precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori nord-orientali del nostro territorio tra Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.