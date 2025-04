News.robadadonne.it - Sophie Nyweide trovata morta in riva a un fiume: l’attrice era incinta. Si indaga per omicidio

Nuovi e inquietanti dettagli emergono sulla morte diamericana nota per i suoi ruoli nei film Noah, Mammoth e An Invisible Sign. La giovane, scomparsa il 14 aprile 2025, è stataina una Bennington, in Vermont. A riportarlo è TMZ, secondo cuieraal momento del decesso. Le autorità hanno disposto l’autopsia e un esame tossicologico per chiarire le cause della morte.Secondo quanto trapela, non è esclusa l’ipotesi di. La polizia ha riferito che un uomo era con lei nel momento in cui è, ma non risulta formalmenteto. L’uomo starebbe collaborando con le forze dell’ordine per ricostruire gli eventi che hanno preceduto il decesso.Le parole della madre, Shelly GibsonA parlare è la madre del, Shelly Gibson, anche lei ex attrice, che in un’intervista ha rivelato che la figlia frequentava persone che lei non conosceva e che faceva uso di droghe.