Studenti somari sulla Liberazione nessuno sa cosa è

cosa direbbero Fratoianni e Bonelli che in queste ore sbraitano per la richiesta ineccepibile del governo di "celebrazioni sobrie" in concomitanza con il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, guardando un servizio andato in onda da "È sempre Cartabianca" martedì sera su Rete 4. Emilia Missione, cronista del programma condotto da Bianca Berlinguer chiede semplicemente ad alcuni ragazzi "cosa è il 25 Aprile?". La domanda è meramente storica, quasi nozionistica. Ma le risposte sorprendono un po' tutti. "Non so cosa sia.", risponde un adolescente. "Non sai che cosa è? Quanti anni avete?", ribatte la giornalista rivolgendosi a un altro gruppetto. "Abbiamo 16 anni". Altro giro, altro tentativo: "cosa si celebra il 25 aprile?", è la domanda che viene posta a un altro ragazzo.

