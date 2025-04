Salerno prega per il Papa in Cielo gremita la Cattedrale per la Veglia intanto Anas predispone un piano straordinario per i funerali

Cattedrale, ieri sera, 23 aprile, per la Veglia di preghiera in suffragio di Papa Francesco, presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, per le Foranie di Salerno Est e Salerno Ovest. Presenti, autorità civili e militari. Salernotoday.it - Salerno prega per il Papa in Cielo: gremita la Cattedrale per la Veglia, intanto l'Anas predispone un piano straordinario per i funerali Leggi su Salernotoday.it Folla commossa di fedeli, in, ieri sera, 23 aprile, per ladi preghiera in suffragio diFrancesco, presieduta dall’Arcivescovo di-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, per le Foranie diEst eOvest. Presenti, autorità civili e militari.

