Stagione balneare la mappa dei divieti di balneazione nel acese

Stagione balneare 2025 che, da calendario comunale, avrà ufficialmente inizio il primo maggio e si concluderà il 31 ottobre, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha firmato un’ordinanza che stabilisce diversi divieti di balneazione lungo la costa del territorio acese. I. Cataniatoday.it - Stagione balneare, la mappa dei divieti di balneazione nell'acese Leggi su Cataniatoday.it Per la2025 che, da calendario comunale, avrà ufficialmente inizio il primo maggio e si concluderà il 31 ottobre, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha firmato un’ordinanza che stabilisce diversidilungo la costa del territorio. I.

