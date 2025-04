Capezzone Sono saltati i freni inibitori cosa spunta sul Domani

Capezzone analizza i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. A tenere banco è sempre la morte del Papa. Ma anche le polemiche immancabili per la ricorrenza del 25 aprile. E di fatto il direttore editoriale di Libero sottolinea che "i freni inibitori Sono stati persi". Sul Domani infatti il politologo Gianfranco Pasquino ci spiega chi può festeggiare il 25aprile e chi invece non può farlo. Siamo alla follia. Qui di seguito la clip con la rassegna stampa completa di Daniele Capezzone https://t.co/x6UUi5fmNN— Daniele Capezzone (@Capezzone) April 24, 2025 Liberoquotidiano.it - Capezzone: "Sono saltati i freni inibitori, cosa spunta sul Domani" Leggi su Liberoquotidiano.it Nel suo Occhio al caffè, Danieleanalizza i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. A tenere banco è sempre la morte del Papa. Ma anche le polemiche immancabili per la ricorrenza del 25 aprile. E di fatto il direttore editoriale di Libero sottolinea che "istati persi". Sulinfatti il politologo Gianfranco Pasquino ci spiega chi può festeggiare il 25aprile e chi invece non può farlo. Siamo alla follia. Qui di seguito la clip con la rassegna stampa completa di Danielehttps://t.co/x6UUi5fmNN— Daniele(@) April 24, 2025

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Capezzone: Sono saltati i freni inibitori, cosa spunta sul Domani | .it; Indagata la moglie del consigliere Pd | .it; Meloni e la telefonata con Ursula Von der Leyen: Attenta, non esagerare | .it; Auto, Rixi lancia l'allarme: Cosa si rischia con l'elettrificazione | .it; Giorgia Meloni: Lotta alla mafia, per l'Olanda siamo un modello | .it.