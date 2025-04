Trieste Bookfest compie dieci anni un ritorno alla prima edizione con L isola che non c è

Trieste - Al via il decennale di Trieste Bookfest, con i primi due appuntamenti lunedì 28 e martedì 29 aprile. Ideata e organizzata dall’Associazione culturale TriesteBookfest, in coorganizzazione con il Comune di Trieste, con il contributo della Regione, il festival riprende il tema della prima. Triesteprima.it - Trieste Bookfest compie dieci anni: un ritorno alla prima edizione con "L'isola che non c'è" Leggi su Triesteprima.it - Al via il decennale di, con i primi due appuntamenti lunedì 28 e martedì 29 aprile. Ideata e organizzata dall’Associazione culturale, in coorganizzazione con il Comune di, con il contributo della Regione, il festival riprende il tema della

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Approfondimenti da altre fonti: Trieste Bookfest compie dieci anni: un ritorno alla prima edizione con L'isola che non c'è; “L’isola che non c’è”, Triestebookfest compie dieci anni; Triestebookfest compie 10 anni: la città si trasforma in un arcipelago di storie e pensieri; Triestebookfest compie 10 anni: la città si trasforma in un arcipelago di storie e pensieri; “Bulli di sapone”, dieci anni di impegno per educare contro bullismo e cyberbullismo.