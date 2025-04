Romadailynews.it - Cina: riduce ulteriormente lista negativa per accesso al mercato

Laharidotto la suaper l’al, che specifica i settori che sono off-limits sia per le entita’ dinazionali che estere, ha annunciato oggi la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC). La nuova versione dellaper l’alha ridotto il numero di voci da 117 a 106, con una diminuzione di 11 voci, secondo la NDRC. La nuova versione della, che sostituisce quella pubblicata il 12 marzo 2022, e’ stata pubblicata congiuntamente dalla NDRC, dal ministero del Commercio e dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del, dopo l’approvazione del Comitato centrale del Partito comunista cinese e del Consiglio di Stato. Agenzia Xinhua