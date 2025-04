Viola divieto di avvicinamento per essere portato in cella Non voglio più vivere da mia madre

madre. E' questo il motivo che ha spinto un 37enne trevigiano, già ben conosciuto dalle forze dell'ordine e con precedenti per reati contro la persona, a Violare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai suoi ex datori di lavoro. Trevisotoday.it - Viola divieto di avvicinamento per essere portato in cella: «Non voglio più vivere da mia madre» Leggi su Trevisotoday.it Meglio il carcere piuttosto che restare a casa con la. E' questo il motivo che ha spinto un 37enne trevigiano, già ben conosciuto dalle forze dell'ordine e con precedenti per reati contro la persona, are ildiai luoghi frequentati dai suoi ex datori di lavoro.

