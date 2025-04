Carlos Alcaraz A modo mio

Alcaraz è una docuserie prodotta da Morena Films per Netflix sul più giovane numero 1 della storia del tennis. Mentre seguiamo Carlos Alcaraz nella stagione 2024 per conoscere meglio il giovane prodigio che ha rivoluzionato il mondo dello sport, scopriamo la vita di uno degli sportivi più forti.

Risulta da msn.com: Alcaraz, infortunio e ritiro da Madrid: come cambia il ranking - Carlos Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Madrid. Il tennista spagnolo ha comunicato oggi, giovedì 24 aprile, la sua decisione di non partecipare al torneo 'di casa' a causa di un infortunio subito ...

Secondo mowmag.com: I dolori di Alcaraz senza Sinner. Ma quando c'era Jannik (e Carlos faceva tre giorni di festa prima della finale...) - Carlos Alcaraz si racconta tra crampi, sconfitte e i giorni di svacco totale a Ibiza “come terapia”. Lo spagnolo rivendica il diritto di vivere “a modo suo”, nonostante i richiami dello staff e gli av ...

ecodelcinema.com scrive: La miniserie su Carlos Alcaraz: il talento del tennis in streaming su Netflix dal 23 aprile - Dal 23 aprile 2025, Netflix presenta "Carlos Alcaraz: a modo mio", una miniserie che esplora la vita e le sfide del giovane tennista spagnolo, rivelando il suo lato umano e le pressioni della fama.