Ilgiorno.it - Abbandono dei rifiuti, una piaga. Robbio vuole scovare i furbetti. Nuove foto-trappole più potenti

Leggi su Ilgiorno.it

Saranno necessarie delleper evitare l’selvaggio deiche sta interessando nell’ultimo periodo il territorio di. In realtà si tratta di una problematica che, per la sua conformazione morfologica, riguarda l’intero territorio lomellino. La vasta area di campagne, le moltissime strade che costeggiano campi e canali, rendono pressoché impossibile intercettare chi, anziché utilizzare le vie canoniche per lo smaltimento dei, in particolare ingombranti e speciali, preferisce disfarsene facilmente incurante dei rischi per l’ambiente. Non è un caso che nel corso del 2024 sono state diverse le discariche abusive scoperte dalle forze dell’ordine anche con l’utilizzo dei droni. Ain particolare nel mirino è finita via Vespolate, la strada che conduce alla vicina provincia di Novara, già oggetto di più di un intervento di pulizia nell’arco di poche settimane.