Tanti argomenti spinosi al centro della nuova puntata del reality di Canale 5 tra cui il comportamento della modella brasiliana

Il Grande Fratello inaugura il 2025 con diversi colpi di scena, frutto di provvedimenti severi ma necessari attuati dalla produzione. Stasera alle 21.35 in diretta su5 andrà in onda la ventunesimadelshow targato Endemol Shine Italy e Alfonso Signorini spiegherà nel dettaglio cosa è accaduto e perché si è giunti a questa decisione. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › “Grande fratello 2024”, annullato a sorpresa il televoto in corso Grande Fratello, anticipazioni diretta stasera 8 gennaio 2025Le anticipazioni ufficiali diramate da Mediaset annunciano che Maria Monsè tornerà in casa per «risolvere definitivamente una questione lasciata in sospeso» e i concorrenti saranno chiamati a interpretare alcune scene tratte da film celebri.