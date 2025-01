Lettera43.it - Roma, Alessandro Antonello lascia l’Inter: è il nuovo ceo giallorosso

Leggi su Lettera43.it

In attesa di conoscere chi sarà il prossimo allenatore delladoporegno di Claudio Ranieri, un tassello fondamentale (per mesi scoperto), ovvero quello dell’amministratore delegato dopo l’addio di Lina Souloukou post esonero di De Rossi, è andato al suo posto. Il prossimo ceosarà infatti, in uscita dal, dove ricopriva il ruolo di amministratore delegato dell’Area Corporate La formalizzazione della separazione trae il club nerazzurro è attesa a breve, dopodiché dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dell’ingresso del dirigente nella società capitolina.Chi è: dagli anni nerazzurri con Suning al board dell’EcaDa dieci anni alno della dirigenza nerazzurra, dove nel 2015 era arrivato nella veste di cfo quando il club fu prelevato da Suning, salvo diventare ceo dell’area corporate due anni dopo, i Friedkin, accusati di disimpegno nei confronti del club, soprattutto dopo l’acquisizione dell’Everton, puntano su un uomo di comprovata esperienza, maturata negli anni nerazzurri accanto a Beppe Marotta e nel suo coinvolgimento alno dell’Eca (l’associazione dei club europei), dove ha lavorato in contatto diretto con Nasser Al-Khelaifi, presidente dell’organizzazione e patron del Psg, strettamente legato a Dan Friedkin.