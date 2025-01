Lanazione.it - Memorial ’Vaccai’ per Marcello

S. MARIA DEGLI ANGELI - Allo stadio Giuseppe Migaghelli si è svolto l’8°Vaccai con la partecipazione di tre squadre: A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra, gli Amici die l’Amatori Perugia. Un’occasione per ricordare la gran bella persona che eraVaccai" sottolineano gli organizzatori della società Bastia Ultimi Calci. Portiere nell’Angelana, poi al Sansepolcro, Civitanovese, Subasio e altre squadreVaccai è stato apprezzato come calciatore, ma anche come uomo, a cominciare dal suo ambito lavorativo quale dipendente del Comune di Assisi del settore sport. Sino alla prematura scomparsa, per un incidente sull’Abetone, il 14 luglio 2015. Il torneo è stato preceduto dalla visita alla tomba dial cimitero vecchio di Santa Maria degli Angeli. Sul piano sportivo si è imposta la formazione organizzatrice, il Bastia Ultimi Calci che ha totalizzato due vittorie: la prima per 3-1 (gol di Giancarlo Betti, Marco Pompili, Fabio Busti) contro gli "Amici di", la seconda per 2-0 (gol di Marco Eugeni e Mirco Maramigi) sugli "Amatori Perugia".