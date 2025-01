Ilfattoquotidiano.it - Meloni in pellegrinaggio in Florida e aumento del gas: le due facce della nostra sudditanza Usa

Questo inizio di 2025 con illampoda Musk e Trump risalta in tutta la sua gravità ladell’Italia e dell’Europa verso gli Usa.Partiamo dal problema economico. Dalle 8 del mattino del primo gennaio l’Ucraina ha smesso di far transitare il gas russo verso l’Europa. Questa decisione del governo Zelensky, completa il lavoro già iniziato con le sanzioni alla Russia e con l’attentato terroristico al Nord Stream, privando definitivamente l’Europa di gas naturale a basso costo. Ovviamente si sostiene che l’obiettivo è quello di spezzare le reni alla Russia – a cui verranno a mancare alcuni miliardi di euro di introiti – ma l’effetto maggiore è quello di aumentare drasticamente i costi a cui vari paesi dell’Unione Europea debbono far fronte per scaldarsi e per far funzionare le industrie.