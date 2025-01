Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 6-4 2-5, Australian Open Opening Week in DIRETTA: l’azzurro sere per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Game. Prima in kick vincente del, ma oraserve per il set.40-30 Secondo doppio fallo dell’altoatesino.40-15 Ben giocato questo cambio con il rovescio lungolinea da parte di Jannik.30-15 Nono ACE dell’italiano.15-15 Perfetto rovescio incrociato stretto vincente dell’o.15-0 Ottavo ACE anche per.5-2 Game. Non passa il rovescio in back di, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel set.40-30 Ottavo ACE dell’o.30-30 Splendida palla corta di dritto giocata da.30-15 Non passa il rovescio incrociato di.30-0 Servizio vincente del tennista di Sydney.15-0 Il nastro rende imprendibile il rovescio dell’oceanico.4-2 Break. Errore gratuito con il dritto dal centro di