Il "progetto famiglia" di LeBron James è un fallimento: il figlio Bronny non sfonda e viene retrocesso dai Los Angeles Lakers

Il 22 ottobre 2024 è stata una giornata storica per il mondo dell’Nba.ha stabilito un nuovo primato: per la prima volta padre e) hanno condiviso il parquet nella lega di basket più famosa del mondo nel match tra i Lose i Minnesota Timberwolves. La 55esima scelta dell’ultimo Draft non ha però fatto nulla di più per meritarsi il palcoscenico più importanti della pallacanestro mondiale: appena 8 match disputati, con soltanto 4 punti realizzati di cui 2 dalla lunetta. In situazioni di gioco, ha segnato un canestro su 9 tiri totali, con 0 su 4 da tre. Numeri impietosi.Per il momento dunque, un’esperienza fallimentare. A testimoniarlo, la “retrocessione” del 20ennein G-League, la lega formata dalle squadre affiliate alle franchigie Nba.