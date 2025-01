Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato vuole abbandonare il reality: “Sono pieno!”. La reazione di Shaila Gatta

Leggi su Isaechia.it

Nel corso della prossima puntata (la ventunesima) delpotrebbe annunciare il suo ritiro.Il nuovo appuntamento serale con ilshow condotto da Alfonso Signorini, in onda mercoledì 8 gennaio, si prospetta ricco di colpi di scena. Come annunciato nelle ultime ore, il televoto in corso – che vedeva sfidarsi Helena Prestes,, Bernardo Cherubini e Stefania Orlando – è stato annullato. Una scelta obbligata, quella degli autori, dati i provvedimenti disciplinari che colpiranno Helena e altre due concorrenti, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi.La modella brasiliana è stata suo malgrado protagonista di un episodio gravissimo avvenuto nei giorni scorsi. Durante un litigio con Jessica, scatenato dal rifiuto di Helena di passare il pane alla cantante, l’ex naufraga si è alzata raggiungendo la cucina.