Ilfogliettone.it - E’ morto Jean-Marie Le Pen, leader storico dell’estrema destra francese. Aveva 96 anni

Le Pen, figura emblematica e controversa, èall’età di 96presso l’ospedale di Garches, nei pressi di Parigi. La notizia è stata comunicata dalla sua famiglia, che lo ha descritto come circondato dai suoi cari e dagli amici negli ultimi momenti della sua vita.Fondatore del Front National (oggi Rassemblement National) negliSettanta, Le Pen è stato una figura centrale e divisiva della politicaper oltre mezzo secolo. La sua carriera politica è stata caratterizzata da posizioni estreme, in particolare in tema di immigrazione, che gli hanno valso una reputazione di “Diavolo della Repubblica” tra i suoi detrattori. Nonostante le numerose controversie, il suo talento oratorio e la capacità di mobilitare ampie fasce della popolazione hanno segnato profondamente la scena politicaed europea.