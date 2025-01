Cinema | a Sorrento le riprese del film di Derviso con Alec Baldwin

Leggi su Ildenaro.it

Si parla di un «racconto avvincente», un intrigo dall’ambientazione mozzafiato, un viaggio nel «mistero» tanto quanto il titolo del: per ora si soltanto che è un poliziesco ispirato ad una celebre serie degli anni Settanta di cui, però, al momento non è stata rivelata, oltre che al titolo, neppure la trama. Si sa, invece, che la location dellesarà ae che vedrà tra i protagonisti la star hollywoodianae Luisa Rubino, volto iconico delle serie Netflix Narcos: Mexico. Il progetto sarà girato in un hotel dal panorama mozzafiato da cui si gode la vista della meravigliosa penisola, del golfo di Napoli e del Vesuvio. Leverranno effettuate inoltre nel Museo Correale di Terranova e in altre location storiche, come Villa Sacco, ma si stanno valutando anche altri prestigiosi luoghi iconici, come Villa Fiorentino, che offriranno uno scenario unico e rafforzeranno ulteriormente l’immagine della penisola sorrentina quale destinazione d’eccellenza.