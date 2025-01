Thesocialpost.it - Carta acquisti da 80 euro a bimestre, ecco i requisiti e come richiederla. Al via le domande

Leggi su Thesocialpost.it

Anche nel 2025 resta attivo il programma dellada 80ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas. Ma chi ne ha diritto? Quali sono isi fa domanda? Vediamo tutto nel dettaglio. Con lasi possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programmae si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata. La domanda per laè completamente gratuita per gli aventi diritto, e potrà essere presentata negli Uffici Postali compilando i moduli pubblicati sul sito del ministero dell’economia e delle finanze. I moduli sono anche disponibili presso gli Uffici postali stessi e nei siti internet di Inps, Poste italiane, e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.