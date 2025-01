Oasport.it - Volley femminile, tre trasferte per le italiane con vista quarti di finale in Champions!

Scandicci e Conegliano per chiudere il discorso qualificazione aidi, Milano per regalarsi una speranza di centrare subito l’accesso al secondo turno: la quinta partita dei gironi preliminari diLeague vede le trenettamente favorite contro avversarie oggettivamente di livello inferiore, a tal punto che è possibile che i tre tecnici Santarelli, Gaspari e Lavarini, facciano ampio ricorso al turnover nel turno odierno.Si parte mercoledì alle 19.00 con la trasferta della Savino del Bene sul campo delle rumene del Voluntari. Non sarà una passeggiata per la squadra di Gaspari che già all’andata fece fatica a superare le rivali in due set sui tre giocati e che arriva dalla rocambolesca e soffertissima vittoria sul campo di Perugia sabato sera in campionato. Punteggio pieno finora per Scandicci in, nonostante avversarie di rango e finalmente la possibilità per Gaspari di schierare la formazione migliore senza il patema per lein campo.