Lanazione.it - San Donato, brutto stop. Siena attento e spietato

2 San: (4-3-1-2) Giusti; Morosi, Biancon, Cavallari, Di Paola; Mastalli, Suplja (67’ Ricchi), Masini (67’ Carbè); Candido (61’ Farneti); Galligani (85’ Boccardi), Giannetti (74’ Achy). All.: Magrini. SAN: (3-4-2-1) Leoni; Croce, Cellai (83’ Seghi), Maffei (65’ Menga); Dema (71’ Manfredi), Borgarello, Falconi, Bruni; Doratiotto, Senesi; Gubellini. All.: Bonucelli. Arbitro: Lascaro (Melnychuck e Gherardini). Marcatori: 55’ Galligani, 84’ Farneti. Note: ammoniti Borgarello, Farneti, Senesi.- Tra due squadre in cerca di punti, ilper consolidare la propria posizione nella rincorsa alla vetta, il SanTavarnelle per confermare l’uscita dalla zona a rischio, ad avere la meglio sono stati i senesi. Una sconfitta secca, per due a zero, maturata tutta nella ripresa mentre il primo tempo era stato aperto con almeno due buone occasioni per i chiantigiani per andare in vantaggio.