Lanazione.it - Pinza-Spara, che coppia. La Pistoiese cala il tris

2 Fiorenzuola 0(3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Accardi (15’ st Mazzei); Stickler (26’ st Diodato), Greselin (18’ st Kharmoud), Maldonado, Basanisi, Maloku (18’ st Grilli);cello,uti (30’ st Simeri). A disp. Mosti, Cuomo, Larhrib, Foresta. All. Villa. FIORENZUOLA (3-4-1-2): Gilli, Niccolai (29’ st De Simone), Bran (24’ st Peretti), Ronchi; Censi, Gavioli, Postiglioni (24’ st Trovade), Parisi; Lauciello; Cancello (14’ st Carrozza), Oboe (34’ st Sementa). A disp. Cabrini, Concari, Tringali, Rota. All. Ciceri. Arbitro: Pani di Sassari. Marcatori: 27’uti, 25’ stcello. Note: ammoniti Maldonado, Donida, Polvani,uti, Lauciello. Recupero 2’, 5’. Inizia nel migliore dei modi il 2025 dellache nella prima gara del nuovo anno e del girone di ritorno si impone per 2-0 ai danni del Fiorenzuola, aggiudicandosi il terzo successo consecutivo.