Oasport.it - LIVE Modena-Trento 1-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: 13-11 gialli in grande condizione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-MONZA DIDALLE 17.0017-17 Diagonale Buchegger. Muro bucato.16-17 ACEE Bartha in diagonale.16-16 Mani out Gabi Garcia.16-15 Altro servizio errato Michieletto.15-15 Mani out Michieletto da posto 4.15-14 PIPE DAVYSKIBA, super elevazione del bielorusso.14-14 In rete la battuta di Sanguinetti.14-13 Altro primo tempo di Sanguinetti.13-13 Tocco a muro diche protesta per una possibile doppia di.13-12 Giocato bene il primo tempo di Flavio su ottimo invito di Sbertoli.TIME OUT13-11 SEMPRE BUCHEGGERRR! Mani out in diagonale dopo gran salvataggio di Federici sulla parallela avversaria.12-11 Manata a muro di Buchegger su errore in ricezione di.11-11 Buchegger! Parallela al bacio.10-11 Quanta violenza nel primo tempo di Sanguinetti.