Il politologo Parsi | Trump parla con i singoli Paesi E Meloni ha voluto accreditarsi

"Un incontro messo in piedi all’ultimo momento, quasi in maniera privata, grazie all’intervento di Elon Musk e a pochi giorni dall’arrivo di Biden in Italia. Sono cose non certo particolarmente eleganti. Ma a quanto pare la politica contemporanea ha messo da parte l’eleganza da tempo". Il professor Vittorio Emanuele, docente di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano, dice che l’incontro tra Donalde Giorgiaa Mar-a-Lago ha avuto due funzioni ben precise: "Da una parte l’interesse della premier italiana adcome l’interlocutrice privilegiata diin Europa. Dall’altra il presidente degli Stati Uniti ha tutta la convenienza a ragionare sui capi die governo rispetto al complesso dell’Unione europea".cerca di spaccare l’Unione europea? "Sicuramente cerca di avvantaggiarsi nei confronti dell’Europa in ogni trattativa presente o futura.