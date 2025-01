Liberoquotidiano.it - "Hanno già equipaggiato i nordcoreani": svelato il patto oscuro tra Putin e Kim, mondo col fiato sospeso

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti ritengono che la Russia stia espandendo la cooperazione spaziale con la Corea del Nord in cambio del suo contributo di truppe nella lotta all'Ucraina. Pyongyang "sta gia' ricevendo equipaggiamento militare e addestramento dalla Russia. Ora abbiamo motivo di credere che Mosca intenda condividere la tecnologia spaziale e satellitare avanzata" con la Corea del Nord, ha detto Blinken in una conferenza stampa a Seul. Intanto l'Ucraina ha lanciato una nuova offensiva nella regione russa di Kursk, secondo quanto ha affermato il ministero della Difesa russo, dichiarando che èè in atto uno sforzo per distruggere i gruppi di attacco ucraini. Anche i dirigenti ucrainisuggerito che è in corso un'operazione. L'ucraina ha lanciato per la prima volta la sua incursione nella regione russa di Kursk nell'agosto dell'anno scorso, conquistando un pezzo di territorio.