Accordo tra Italia e SpaceX, il Governo punta su Elon Musk per la sicurezza

Agli albori del 2025, ilno esi trovano ai dettagli di una trattativa che, se conclusa, cambierebbe il panorama delle comunicazioni governative in Europa. Secondo Bloomberg, ilguidato da Giorgia Mi è in trattative avanzate con, la creatura di, per un contratto quinquennale che fornirebbe all’esecutivo un sistema di telecomunicazioni criptato di ultima generazione.Un investimento stellare da 1,5 miliardi di euroLe cifre parlano da sole: un piano da 1,5 miliardi di euro per dotare ilno di una rete di telecomunicazioni blindata, pronta a resistere a ogni tipo di intrusione. Ma non è tutto. Il pacchetto include anche servizi di comunicazione avanzati per le forze armate nel Mediterraneo e la possibilità di connettere dispositivi mobili via satellite durante emergenze, da disastri naturali a minacce terroristiche.