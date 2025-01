Tpi.it - Accordo con SpaceX: un miliardo e mezzo per portare in Italia le tecnologie di Musk. Le opposizioni: “Il governo chiarisca”. Palazzo Chigi frena: “Nessuna firma”

Leggi su Tpi.it

L’indiscrezione lanciata da Bloomberg mette in fibrillazione la politica. Si parla di un possibiletra ildi Giorgia Meloni e la compagniadi Elonper un contratto da 1,5 miliardi di euro. Unper avere servizi sicuri nelle telecomunicazioni. Il progetto sarebbe già stato approvato dai servizi segretini e dal ministero della Difesa, mancherebbe solo ladi, fondatore di. E sarebbe il più grande progetto del genere in Europa.Uncertamente proficuo per il miliardario, che avrebbe fatto grossi progressi dopo che sabato la premier Meloni ha fatto visita al presidente eletto Trump in Florida. Il nostro Paese otterrebbe una gamma completa di sistemi di crittografia di alto livello per i servizi telefonici e Internet utilizzati dal