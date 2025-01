Sport.quotidiano.net - Serie C femminile. Per il Riccione dietro l’angolo c’è il Venezia primo della classe

Ci sarà subito un grande ostacolo da saltare, domenica prossima, al ritorno in campo dopo la sosta natalizia, per le ragazzeche davanti al pubblico di casa ospiteranno la capolista. La squadra di mister Genovesio ha ancora più di qualche giorno di tempo per preparare il big match e buttarsi definitivamente alle spalle i giorni di vacanza passati in famiglia. E confermare, al ritorno sul campo, quanto fatto di buono nella seconda parte del girone d’andata.. Girone B (14ª giornata): Chieti-Tavagnacco,, Gatteo Mare-1985, Jesina-Villorba Treviso, Real Vicenza-Ravenna, Sudtirol-Isera, Vicenza-Trento. A riposo l’Accademia Spal. Classifica:31; Trento 27; Vicenza 23; Sudtirol, Accademia Spal 22;, Jesina 19;1985 18; Villorba Treviso, Real Vicenza 16; Tavagnacco 13; Chieti 9; Isera 8; Gatteo Mare 5; Ravenna 3.