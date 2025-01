Sci alpino slalom femminile Kranjska Gora 2025 | bis di Ljutic davanti a Holdener male le azzurre

Leggi su Sportface.it

Trionfo di Zrinkanellodi. Nel quinto appuntamento stagionale tra i pali stretti, valido per la Coppa del Mondo 2024/25di sci, la croata classe 2004 ha offerto il bis dopo la vittoria della settimana scorsa a Semmering. Al comando della prima manche con lo stesso tempo di Wendyha fatto segnare il miglior crono anche nella seconda, chiudendo con il tempo complessivo di 1:39.62: battuta per 16 centesimi l’esperta elvetica, che può però consolarsi con il 51esimo podio della sua carriera. Sul terzo gradino sale la svedese Anna Swenn Laon, staccata però di ben 1.19 e di pocoall’elvetica Camille Rast. Il successo consente adi prendersi il primo posto in classifica generale, oltre al pettorale rosso di leader della specialità.