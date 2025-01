Bergamonews.it - Pumenengo, perde il controllo dell’auto e abbatte i piloni di pietra del sagrato

. Un sabato sera davvero movimentato per un ventenne che verso le 21.30 di sabato 4 gennaio ha perso ildella propria auto ed è finito contro ildella chiesa di. Un urto violento che ha abbattuto idiche delimitano lo spazio antistante la chiesa di. Il giovane non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Martinengo per i rilievi di legge. I danni alla struttura invece non sono stati quantificati.