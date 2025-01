Ilgiorno.it - Campaccio Cross Country, tutti gli occhi su Nadia Battocletti

San Giorgio su Legnano (Milano) –vogliono applaudireal. Sarà la prima uscita nelda campionessa europea per la stella azzurra, attesa al via a San Giorgio su Legnano nella grande classica dell'Epifania, con partenza alle 14.05 e in diretta su RaiSport. "Mi aspetto di divertirmi - le sue parole nella presentazione della vigilia - perché qui ho partecipato fin da bambina, sempre con grande emozione. Conto di poter proseguire la tradizione che il, la mia prima gara dell'anno, mi porti fortuna, come è stata la scorsa edizione che ha aperto un anno di grandi successi. Tanti i sogni per il futuro, sicuramente la maratona è nei miei programmi nei prossimi anni”. La fuoriclasse trentina, argento olimpico dei 10.000 e fresca trionfatrice nella BOclassic di San Silvestro a Bolzano per la seconda volta consecutiva, è pronta a farsi ammirare sui prati alle porte di Milano dove manca la vittoria di un'italiana da 31 anni: era il 1994 quando riuscì a imporsi Silvia Sommaggio.