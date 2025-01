Liberoquotidiano.it - Valentino Rossi di nuovo papà: è nata Gabriella

"Benvenuta", con questo salutoe la sua compagna Francesca Sofia Novello hanno annunciato in un post su Instagram l'arrivo della loro secondogenita,questa mattina. Si tratta del secondo fiocco rosa della coppia dopo la nascita di Giulietta nel marzo del 2022. Tantissimi gli auguri in calce al post. Tra i primi a congratularsi con la coppia c'è ovviamente Teresa Del Giudice, mamma di Francesca Sofia e neo nonna. E non sono mancate ovviamente le congratulazioni di molti personaggi noti e amici, come Jovanotti e Cesare Cremonini, Alessandro Cattelan e Antonella Clerici, fino a quelle di Luca Argentero.