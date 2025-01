Quotidiano.net - Nel presepe del Vaticano torna il bambinello. Ma senza kefiah

Città del, 4 gennaio 2025 - Neldelto ilma. E' quanto si è visto nell'Aula Paolo VI, oggi aperta per un'udienza, per la prima volta, dopo Natale. Ilè stato donato da artisti di Betlemme e aveva suscitato molte polemiche il fatto che Gesù bambino fosse adagiato su una. Poi la statua delera stata rimossa per essere deposta la notte di Natale. Oggi èto visibile ilintero ma la, simbolo palestinese, non c'è (la sala stampa vaticana aveva precedentemente precisato che era stata aggiunta all'ultimo momento dall'artista). Il, nella nuova versione, è adagiato sulla paglia. Pope Francis receives in audience l’Uciim, l’Aimc e l’Agesc, at the Paolo VI hall, at the Vatican City, 4 january 2025 ANSA/MASSIMO PERCOSSI Quello in Aula Paolo VI è unrealizzato dagli artigiani e dal Centro Piccirillo di Betlemme.