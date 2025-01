Quifinanza.it - Nei paradisi fiscali finiscono 10 miliardi di euro delle tasse italiane ogni anno

Leggi su Quifinanza.it

Quando si parla di, si pensa a qualche isola remota nei Caraibi. Tuttavia, secondo un recente studio del World Inequality Lab, i cinque principalial mondo includono il Principato di Monaco, il Granducato del Lussemburgo, il Liechtenstein e le Isole del Canale, situate nel Canale della Manica. Solo al quinto posto compaiono le Bermuda, l’unico paradiso fiscale nonpeo presente in questa lista nera. Questi luoghi, caratterizzati da una popolazione esigua, vantano redditi pro capite che non trovano paragoni altrove nel mondo, come evidenziato dall’Ufficio studi della Cgia.Dove si trovano i super-ricchi italianiMolti contribuenti italiani, siano essi persone fisiche o società, hscelto di trasferirsi in località come Montecarlo e Lussemburgo. Nel Principato di Monaco, circa 8mila italiani hstabilito la loro residenza, attratti dall’assenza disul reddito e sugli immobili.