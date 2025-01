Laprimapagina.it - “Nataliandu a Caria” al Castello Galluppi, Poesia in vernacolo tra arte e tradizioni

Leggi su Laprimapagina.it

– Nella cittadina in provincia di Vibo Valentia un successone per l’evento dal titolo “a Caira”, ovvero andando vero il Natale, ci si è incamminati verso il Santo Natale con una manifestazione di Poesie in, in lingua calabrese. Un evento itinerante, infatti la prima edizione si è svolta nel 2023 a Pannaconi, mentre quest’anno i protagonisti, poeti e artisti vari si sono fatti conoscere a, una manifestazione voluta ed organizzata dal parroco die Drapia don Felice Palamara, insieme alla Poetessa Romina Candela nonché presidente del comitato “Crisalide”, insieme al sindaco Alessandro Porcelli, lo scrittore Michele Celano, Sara Piccolo e la Proloco. È stato scelto lo storico maniero delper ospitare nelle stanze le opere d’di alcuni pittori del territorio, oltre all’associazione “A Mano a mano”, con le proprie creazioni, inoltre le opera di due artigiani del posto, le bellissime ceste in vimini del cestaio Cosimo Rombolà e gli splendidi vasi in terracotta del vasaio Francesco Rombolà.