Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Skiathlon Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: inizia la gara femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Ai 4.6 km le prime cinque provano a solcare un divario già decisivo. Niskanen si trova a bagnomaria tra i due gruppetti. Staccate le azzurre, entrambe però nelle venti in questo momento.15.42 Se ne vanno via in cinque: Johaug, Slind, Parmakoski, Stadlober e Andeon.15.42 Si formano le prime crepe nel gruppo. Azione importante quella effettuata da Slind e Johaug, faticano Diggins e Niskanen.15.40 Gruppo ancora compatto nei piani alti, mentre dietrono a staccarsi le prime atlete. Ganz e Comarella accusano qualche metro di ritardo.15.39 Faehndrich passa per prima al traguardo intermedio valevole per la classifica sprint.15.37 Joensuu, Slind e Johaug la situazione al passaggio ai 2500 metri. Le migliori sono tutte davanti.15.36 Adesso è Slind a imporre l’andatura.