In arrivo la versione napoletana de L’Isola dei Famosi con Rita De Crescenzo

Desa come sfamare i suoi follower affamati di trash e dopo aver annunciato e realizzato ladel Grande Fratello, La Casa Dei Figli di Mouse, durante una diretta su TikTok ha annunciato che è in cantiere anche la realizzazione delladedei. Il titolo provvisorio èDei Figli di Mouse.La Casa Dei Figli di Mouse, al via il reality con i tiktoker napoletani: i video https://t.co/DTi5OsRCvM #LaCasaDeiFiglidiMouse— BICCY.IT (@BITCHYFit) March 11, 2024I preparativi ovviamente non sono ancora iniziati, c’è solo l’idea, ma stando alle parole diDela progettazione inizierà dopo febbraio, per registrare presumibilmente in estate. La missione di trovare una spiaggia privata dove far accampare una dozzina di tiktoker non è semplice.